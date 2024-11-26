تحرك جديد من الأمن الوطني بشأن محمد أبوتريكة..ماذا يحدث؟







كشفت حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناءً على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية أخرى.

وأكدت الحيثيات أن التحريات تشمل نحو 808 أشخاص من الذين تم إدراجهم سابقًا في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين في هذه القضية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وبينت الحيثيات أن الـ 716 شخصًا الذين تم رفع أسمائهم من القوائم، تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما يستدعي رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين بتلك القضية، بحسب ما ورد في التحريات.

وقد نشر المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حصرًا بأسماء الـ 716 شخصًا الذين تم رفعهم من قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر من الدائرة الثانية برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وذلك في الطلب المقدم من النيابة العامة برقم 70 لسنة 2024 على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

وقال خالد علي إن القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة كانت قد صدر فيها حكم بإدراج 1524 اسمًا على قوائم الإرهابيين عام 2018. وبعد انتهاء 5 سنوات من الإدراج، تقدمت النيابة بطلب جديد عام 2023 إلى محكمة الجنايات، التي قررت الاستجابة لطلب النيابة بمد مدة الإدراج لخمس سنوات إضافية. إلا أن محكمة النقض بعد الطعن على الحكم قضت بنقض حكم محكمة الجنايات بمد المدة، كما قررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة. وبالفعل تم تقديم طلب من النيابة إلى محكمة الجنايات لرفع التحفظ على 716 اسمًا، وصدر الحكم في 23 نوفمبر الجاري. أما باقي الـ 808 أسماء فمن المحتمل إدراجهم في قضية جديدة بموجب محضر التحريات المنوه عنه بحكم 23 نوفمبر 2024، وفقًا لما ذكره.

وشمل القرار عددًا من رجال الأعمال من بينهم "رجل الأعمال ياسين عجلان، وليد عصفور صاحب مصانع كريستال عصفور، علي طلبه مؤسس راديو شاك، عبدالوهاب عبد الغفار عضو مجلس إدارة شركة رنين، عمر الشنيطي رائد أعمال، إيمان طه البسيوني رجل أعمال، شريف كنيلي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار، شريف عفيفي رجل أعمال، شريف سوسة رجل أعمال، صلاح الزمك رجل أعمال، عبدالمنعم الصوالحي سعودي رجل أعمال، محمد فوزي جاد مالك شركة سمارت هوم للتنمية العقارية".

توقف النشاط الإرهابي

من جانبها كشفت النيابة العامة أول أمس الأحد في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" أنه "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

وأضافت النيابة العامة: "ونفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم".