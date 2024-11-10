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فيفا يصدم الأهلي بشأن شعار "بطل القارات الثلاثة"

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الأحد، 10-11-2024 12:55 ص

 

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد رفض طلب النادي الأهلي بوضع شعار "بطل القارات الثلاثة" أو "بطل نصف الأرض" على قميص الفريق، وذلك على الرغم من فوز الأهلي بكأس إنتركونتيننتال وحصوله على لقب بطل القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي).

 

تفاصيل الرفض:

 

استفسار رسمي: قام مسؤولو الأهلي بالاستفسار من الفيفا بشكل رسمي حول إمكانية وضع هذا الشعار على القميص.

حق الفيفا في منح الشعارات: أوضح الفيفا للأهلي أن الحق في منح أي شعار خاص بأي نادٍ يعود إليه، وأن الاتحاد الدولي هو من يحدد الشعارات المسموح بوضعها على القمصان.

شعار غير رسمي: أكدت مصادر صحفية، أن الشعار الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه الأهلي بشعار "بطل القارات الثلاثة" هو غير رسمي ولم يحصل على موافقة الفيفا.

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية:

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

سيواجه الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف النهائي.

في حال الفوز، سيلعب الأهلي النهائي ضد ريال مدريد.

أسباب رفض الفيفا:

الالتزام باللوائح: ربما يكون رفض الفيفا يرجع إلى وجود لوائح وقوانين محددة تتعلق بوضع الشعارات على قمصان الأندية.

الحفاظ على هوية البطولات: قد يكون الفيفا يسعى للحفاظ على هوية كل بطولة على حدة، وعدم مزجها بشعارات أخرى.

 

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