قرار مفاجئ من كولر بشأن محمد شريف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي بشأن عودة محمد شريف عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن “مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي تراجع عن قراره ورحب بفكرة عودة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي من جديد سواء فى يناير أو فى شهر يونيو وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025”.

وأدى لاعبو الفريق فقرات متنوعة خلال المران، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية، وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي، أمام الاتحاد السكندري، فيي تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 22 من نوفمبر الجاري.