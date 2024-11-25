مفاجأة صادمة في العينة الثانية لـ رمضان صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خاطبت نادي بيراميدز، بشأن وجود مشكلة في العينة الثانية، وهو ما كان بمثابة مفاجأة كبيرة للغاية لمسئولي النادي السماوي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ربما يكون هناك مفاجأة كبيرة في العينة الثانية لـ رمضان صبحي، وأتمنى أن ينجو منها اللاعب ولا يتم فرض عقوبة ضده.. ندعم اللاعب ونسانده بقوة في الأزمة الحالية".

وأضاف: "رمضان في أزمة حقيقية بسبب المنشطات، وهو مظلوم في نادي بيراميدز لأنه نادي غير جماهيري، وهناك إيميل رسمي وصل لنادي بيراميدز وأتمنى أن يتم حل المشكلة".

وأكمل: "هناك شئ جديد ظهر في عينة رمضان صبحي، بخلاف القضية الآخرى التي تم تبرئته من جانب لجنة الاستماع لكن الوكالة الدولية قامت بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.. لكن الجديد بأن هناك أزمة أخرى في العينة الثانية، ولن أتحدث عن أي تفاصيل آخرى حاليا".