بيراميدز يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة الموسم منه

الأحد، 29-08-2021
07:41 م
أكد تقرير صحفي مغربي أن نادي بيراميدز
تفوق على الزمالك
،
في صراع التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر موقع “لو 360 سبورت" المغربي، أن وليد الكرتي وقع
رسميا، على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز
، لمدة 3 مواسم.
ولم يكشف التقرير المغربي، القيمة المالية لصفقة
انتقال وليد
الكرتي نجم الوداد البيضاوي، لنادي بيراميدز
.
كانت تقارير صحفية مغربية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن
مجلس إدارة نادي الزمالك
، في مفاوضات متقدمة مع الوداد، لضم وليد الكرتي، لتعويض رحيل
فرجاني ساسي، ولكن يبدو، أن بيراميدز
استطاع أن يخطف الصفقة
من القلعة البيضاء.
ويعد وليد الكرتي، أبرز نجوم فريق الوداد في السنوات الأخيرة،
حيث توج مع الفريق المغربي بلقب الدوري 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقي
مرة أيضا.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ وليد الكرتي 900 ألف يورو، وفقا
لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
يذكر أن فرجاني ساسي رحل عن صفوف الزمالك
، خلال في شهر مايو
الماضي، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء وعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.