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الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 ويواصل تصدر الدوري

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السبت، 14-08-2021 06:23 م
حقق الزمالك فوزا علي الاسماعيلي بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي جمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الاسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك 
وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة ٥٩ عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 70 متصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي الذي سوف يواجه إنبي بعد قليل .
وتجمد الاسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .
 

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