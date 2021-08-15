رضا عبدالعال يُعلق على «تفويت» الإسماعيلي مباراة الزمالك



أشاد رضا عبد العال نجم الكرة السابق، بأداء لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة إنبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام إنبي واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث ، كما أن لاعبي المارد الأحمر صالحوا الجماهير بعد التعادل أمام الإسماعيلي الجولة الماضية بهدف لمثله ، فالجمهور الأحمر لا يقبل إلا بتحقيق الانتصارات .

واختتم عبد العال : أرفض مبدأ '' تفويت المباريات '' فكل ما يثار حول اتهام لاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال '' بالتهاون '' أمر لا يصح تداوله ، فالإسماعيلي فريق كبير ويلعب من أجل تحسين موقعه في جدول الدوري العام ، كما أن إيهاب جلال مدير فني متميز وأحدث طفرة كبيرة منذ قدومه إلى تدريب الدراويش ويلعب دائماً من أجل تحقيق الإنتصارات.