موسيماني يوجه رسالة لـ كارتيرون

الأحد، 15-08-2021
11:16 ص
أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته
بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة، أمس السبت، في الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.
وقال موسيماني
عقب المباراة: "حافظنا على نظافة شباكنا في مباراة
الليلة، وسجلنا الهدف الثاني بعد التقدم مبكر، حتى لا يتكرر سيناريو بعض اللقاءات
الأخرى، وآخرها مباراة الإسماعيلي الذي سجل التعادل من لعبة واحدة فقط".
وأكد مدرب الأهلي: "المباريات صعبة وقوية ويجب احترام المنافسين،
والفريق لا يعاني من مشاكل دفاعية ولكنه يسعى لتسجيل الأهداف وهو ما يجعل هناك بعض
المساحات الدفاعية".
وأوضح موسيماني
: "لا أحب الحديث عن المنافس التقليدي الزمالك
، ومنذ أن
توليت قيادة الأهلي أحترم الزمالك
وجميع المنافسين ولا أتحدث عنهم".
وتابع: "رغم أنني لا أتحدث عن الزمالك
إلا أن المدرب السابق للزمالك
تحدث عن الأهلي ولم أرد عليه، ولا أعلم هل تحدث باتريس كارتيرون
المدرب الحالي للزمالك
عن الأهلي من عدمه ولكن حال تحدث لن أرد عليه أيضا وكل تركيزي مع فريقي".
وزاد: "حسين الشحات لديه بعض الإجهاد وفضلنا إراحته، ونحاول وضع
البدائل للإصابات والغيابات بسبب ضغط اللقاءات والتي أسفرت عن غياب لاعب مؤثر
بقيمة محمد شريف".
وأتم بيتسو موسيماني
صاحب الـ57 عامًا: "الفترة القادمة أصعب وعلينا
العمل للفوز لتحقيق الفوز في جميع لقاءاتنا المتبقية بالدوري"
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في
المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.
سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع
الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني
في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.
وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي
لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة
الأخيرة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني،
بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.