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بيراميدز خالى من كورونا قبل مواجهة سيراميكا

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هاني سعيد
 
السبت، 26-12-2020 02:23 م أمير سعد
كشف هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبى فريق الكرة قبل مباراة سيراميكا فى الدورى الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره سيراميكا كليوباترا فى السابعة والنصف مساء غدا بإستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز.
وخضع لاعبو بيراميدز لرابيد تيست قبل 48 ساعة من مباراة سيراميكا ظهرت سلبية لجميع أفراد الفريق، الذى يستعيد لاعبه رمضان صبحى فى اللقاء بعد انتهاء إيقافه فى مواجهة الزمالك الماضية.
وأوضح المدير الرياضى أن محمد حمدى الظهير الأيسر تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية وشارك فى التدريبات بالأمس بشكل طبيعي، بعدما أصيب قبل مباراة الاتحاد السكندرى الأولى فى الدوري، وخضع مؤخرا لمسحتين أظهرت سلبية النتيجة ليشفى من الفيروس.
 

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