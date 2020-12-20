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صالح جمعة يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن حواره مع الخطيب

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صالح جمعة
 
الأحد، 20-12-2020 11:52 ص المصريون

في أول ظهور إعلامي له عقب انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد رحيله عن النادي الأهلي، كشف صالح جمعة عن تفاصيل أخطر حوار دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.
وقال صالح جمعة خلال لقاء ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: تحدث معي محمود الخطيب فور انتهاء إعارتي من الاتفاق السعودي وأكد لي أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب الأهلي السابق.
وأضاف: قال بيبو، في جيلي كان هناك لاعبين مميزين وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذي كان يملك إمكانيات كبيرة.
وتابع صالح جمعة: قدمت موسم جيد بعد عودتي من السعودية وحصلنا على لقب الدوري تحت قيادة لاسارتي رغم ابتعادنا عن المنافسة في البداية.
وأكد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا أنه لم يتحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ فترة طويلة، وأنه لم يعد بنفس درجة القرب مع محمد صلاح الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يترك أي مباراة لليفربول الإنجليزي إلا لو شاهدها لمتابعة محمد صلاح.
وردا على سؤال هل صالح جمعة: زملكاوي؟، قال: اخترت الأهلي والأمر كان منتهي بالنسبة لي أتعجب من حديث البعض أني زملكاوي.. عندما رحلت عن إنبي اخترت الأهلي والأمر كان منتهي بالنسبة لي".
 

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