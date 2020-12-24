الخميس، 24-12-2020
09:42 م
محمد فضل
وجه خالد الغندور
لاعب نادي الزمالك
السابق، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب
بعد حضور جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك
.
وكتب خالد الغندور
عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس
بوك قائلا: "شكرا مجلس إدارة الأهلي والكابتن الخطيب الكرة تنافس فقط في الملعب
وربنا يرحم المستشار أحمد البكري و يحفظ الجميع و يحفظ مصر من اي سوء".
وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة
القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك
، بعد صراع مع فيروس كورونا.