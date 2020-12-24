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بعد ما حدث اليوم.. الغندور يوجه رسالة مفاجئة لـ"الخطيب"

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الغندور
 
الخميس، 24-12-2020 09:42 م محمد فضل

وجه  خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بعد حضور جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "شكرا مجلس إدارة الأهلي والكابتن الخطيب الكرة تنافس فقط في الملعب وربنا يرحم المستشار أحمد البكري و يحفظ الجميع و يحفظ مصر من اي سوء".
وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


 

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