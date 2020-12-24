الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك

الخميس، 24-12-2020
04:51 م
المصريون
حرص محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك
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وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك
، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.
وتولى البكري رئاسة الزمالك
بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.