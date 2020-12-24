الخميس 24 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك

زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

ظهور سلالة جديدة مرعبة من كورونا في نيجيريا

محمد صلاح استقر على الرحيل من ليفربول

هذا موقفي من الزمالك والأهلي.. والتصويت يخدم طارق حامد والسولية .. والبدري «تجاهلني»

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

أصالة تفاجئ الجميع بتعليق صادم على صورة طليقها مع حبيبته

وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك المؤقت

مذبحة مروعة.. يقتل العائلة بالكامل بعد اكتشاف خيانة زوجته (صور)

ADS
 

الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك

الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس نادي الزمالك
الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك
 
الخميس، 24-12-2020 04:51 م المصريون
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.
وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.
وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

محمد صلاح استقر على الرحيل من ليفربول

دونجا ومحرر المصريون

هذا موقفي من الزمالك والأهلي.. والتصويت يخدم طارق حامد والسولية .. والبدري «تجاهلني»

محمد-فضل-محمود-كهربا

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

أخبار متعلقة

احمد البكرى

وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك المؤقت

collage-27

تعليق ناري لـ «شوبير».. وأحمد مرتضى منصور: شكرًا لمن حاربني

مرتضى منصور

عاجل.. الإطاحة بمرتضى منصور من الزمالك وتعيين مجلس جديد

133-193121-suspects-incident-bullying-shikabala-egypt_700x400

ضبط المتنمرين على "شيكابالا".. وهذه عقوبتهم وما جرى لهم

amir

صدمة.. أمير مرتضى منصور يصف «الخطيب» بوصف خارج ومهين

أبو تريكة

قفشة: أبو تريكة جاء لوالدتي في المنام ليلة مباراة الزمالك وأخبرها بهذا الأمر