الزمالك يصدم خالد الغندور ويقرر رحيله عن القناة

الأحد، 20-12-2020
10:31 ص
المصريون
في صدمة كبيرة للإعلامي خالد الغندور
لاعب نادي الزمالك
السابق، كشفت مصادر
رياضية من داخل النادي، عن وجود رغبة للاستغناء عنه من قناة
النادي، بعد انتهاء
عقده خلال الفترة الأيام القادمة.
وكشفت المصادر، أن عقد خالد الغندور
ينتهي بنهاية شهر ديسمبر، وأنه لا توجد
رغبة في التجديد معه، ولن يدخل معه أى طرف من أجل تجديد تعاقده مع القناة
.
وأشارت المصادر إلى وجود نية داخل الشركة المسئولة عن قناة الزمالك
لإجراء
عدد من التغييرات القوية على مستوى مقدمى البرامج بجانب انطلاق عدد من البرامج
الأخرى خلال الفترة المقبلة، لتواكب التغيرات التي حدثت بعد رحيل
مجلس إدارة مرتضى
منصور، وحرص اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال على تغيير الخطاب الإعلامي ونبذ
التعصب..
وكانت وزارة الرياضة أعلنت تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
بقيادة مرتضى
منصور لحين التحقيق فى المخالفات، وحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما
تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بالإضافة لوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى
الزمالك
والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين
انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة
القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.