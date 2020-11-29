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تعليق ناري لـ «شوبير».. وأحمد مرتضى منصور: شكرًا لمن حاربني

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شوبير وأحمد مرتضى
 
الأحد، 29-11-2020 09:13 م محمد فضل

في أول تعليق للإعلامي أحمد شوبير، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
كتب  شوبير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،: "مصر دولة القانون".
فيما نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد أحمد مرتضى: "شكرًا للجميع شكرًا جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين شكرًا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكرًا لكل اعضاء المنظومة الرياضية وشكرًا لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ.... #الزمالك في القلب دائمًا شكرًا".
وكانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤنه.
 

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