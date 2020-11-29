تعليق ناري لـ «شوبير».. وأحمد مرتضى منصور: شكرًا لمن حاربني

الأحد، 29-11-2020
09:13 م
محمد فضل
في أول تعليق للإعلامي أحمد شوبير، على قرار حل مجلس إدارة
نادي الزمالك
برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
كتب شوبير عبر
حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،: "مصر دولة القانون".
فيما نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك
السابق، تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد أحمد مرتضى: "شكرًا للجميع شكرًا جمهور الزمالك
العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين شكرًا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس
السابقه شكرًا لكل اعضاء المنظومة الرياضية وشكرًا لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم
الحمد لله يعلم الله كل شئ.... #الزمالك
في القلب دائمًا شكرًا".
وكانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت إحالة المخالفات
المالية لنادي الزمالك
إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات،
أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة
بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤنه.