بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

الثلاثاء، 10-11-2020
08:28 م
محمد فضل
تزامنًا مع أزمة مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
، بعد
قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي وخسرته انتخابات مجلس النواب، اتفق مسؤولو
نادي الزمالك
مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي باتشيكو على رحيل
الثلاثي
محمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو عن الفريق.
ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو نادي الزمالك
في تسويق اللاعبين في الفترة الحالية أو استغلالهم في إبرام صفقات تبادلية.
يأتي هذا خلال فترة
الانتقالات الصيفية الحالية وتم الاستقرار على عدم قيد الثلاثي بالقائمة الأولى للفريق
الأبيض في الفترة الحالية. وهذا في ظل عدم حاجة البرتغالي باتشيكو لخدماتهم في الموسم
المقبل.