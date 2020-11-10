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بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

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مرتضى منصور
 
الثلاثاء، 10-11-2020 08:28 م محمد فضل

تزامنًا مع أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي وخسرته انتخابات مجلس النواب، اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي باتشيكو على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو عن الفريق.
ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق اللاعبين في الفترة الحالية أو استغلالهم في إبرام صفقات تبادلية.
يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتم الاستقرار على عدم قيد الثلاثي بالقائمة الأولى للفريق الأبيض في الفترة الحالية. وهذا في ظل عدم حاجة البرتغالي باتشيكو لخدماتهم في الموسم المقبل.
 
 

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