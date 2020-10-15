"ميدو" يثير الجدل بتغريدة نارية :"زوج تحت الطلب"

الخميس، 15-10-2020
04:47 م
محمد فضل
أثار أحمد حسام ميدو
نجم منتخب مصر ونادي الزمالك
السابق، موجة من الجدل بين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،
بتغريدة مهينة لم يوضح المقصود منها.
وكتب "ميدو
" عبر حسابه الشخصي :" زوج تحت
الطلب على روتانا كوميدي...لكن يهمه الامر!".
فيما فسر متابعيه كلامه على أزمة رئيس مادي الزمالك
، حيث
علق أحدهم ساخرًا بالقول :" ليه كده بترمى كلام على مرتضى منصور
مع المذيع ممدوح
موسى"، وعلقت فتاة بالقول :"كلام جارح كده يا ميدو
مرتضى هيزعل منك
جدا"، وقال آخر
:"قصدك
صدى البلد".
وتلقت
اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية حمل توقيع جيروم
مسئول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، جاء فيه التأكيد على تلقى الهيئة الدولية
ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
الموقوف
والمؤرخ 9 أكتوبر الجارى، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل
المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش .
وأكدت
الأولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية
واعتبار الأمر داخلياً يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتى تمثلها
وتطبقها جيداً اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقى اللجان الوطنية .
وتطرق
الخطاب للحديث عن لجوء مرتضى منصور
للمحاكم
العادية والمدنية في شأن رياضي خالص، وأكد أن التقاضى فى الأمور الرياضية لابد أن يخضع
لآليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي المعمول به وفقا للوائح اللجنة
الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصرى الذى حظي بإشادة غير مسبوقة من اللجنة
الأولمبية الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بعد تطابقه الكامل مع المواثيق الدولية
والأولمبية .