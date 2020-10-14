قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وصلني تسجيلات من صحفي جدع ومحترم من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".

وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته لقناة "الزمالك"، حصلت على تسجيل صوتي "مسيء" لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع : "قاموا خلال تلك الجلسة وفقا للتسجيلات بسبي وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص عديدة في الدولة بألفاظ بذيئة ومسيئة".

وأكد رئيس الزمالك موجها حديثا لعمرو الجنايني: "سأتقدم بشكوى رسمية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، (هحبسك ومش هسيبك يا جنايني)، مصر كلها ستسمع التسجيلات والسباب الموجهة لي وللدولة".