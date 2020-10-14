الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تدخل الملك.. الأمن الأردني يكشف معلومات عن مرتكب جريمة الزرقاء

عمرو دياب ينعى الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

قفزة في الإصابات بـ"كورونا" في العراق و تونس و الأردن

مسحة كورونا للاعبي الزمالك بالمغرب

لهذا السبب بكى عادل امام بسبب محمود ياسين

نجاح تجارب لقاح كورونا في إيران

فرنسا تعلن إغلاق 12 دور عبادة بينهم مسجد لهذه الأسباب

تشيع جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر

غلاية تحرق 10 عمال في مصنع مرشح سابق للنواب

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يتدخل

مرتضى منصور لـ "الجنايني" : "هأحبسك"

مرتضى
مرتضى منصور
 
الأربعاء، 14-10-2020 11:42 ص محمد عبد الحارس

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وصلني تسجيلات من صحفي جدع ومحترم من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".
وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته لقناة "الزمالك"، حصلت على تسجيل صوتي "مسيء" لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتابع : "قاموا خلال تلك الجلسة وفقا للتسجيلات بسبي وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص عديدة في الدولة بألفاظ بذيئة ومسيئة".
وأكد رئيس الزمالك موجها حديثا لعمرو الجنايني: "سأتقدم بشكوى رسمية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، (هحبسك ومش هسيبك يا جنايني)، مصر كلها ستسمع التسجيلات والسباب الموجهة لي وللدولة".

 

إقرأ ايضا

15

مسحة كورونا للاعبي الزمالك بالمغرب

نيمار جونيور

​كواليس فوز البرازيل على بيرو في تصفيات المونديال

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري والكأس

أخبار متعلقة

مرتضي-منصور

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

المستشار مرتضي منصور

مرتضى منصور يهدد بخطف "الجنايني".. ما السر !

179

الريال يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان

مرتضى

اجتماع مهم بـ الزمالك لتحديد هوية المدير الفنى الجديد

مرتضى منصور

رد مفاجيء من طارق يحيي بعد توبيخ مرتضى منصور له على الخسارة من أسوان

مرتضي منصور

مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك