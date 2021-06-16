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بعد عرضه على النادي .. بيراميدز يعتذر عن شراء نجم الأهلي: مش مناسب لينا

بيراميدز
بعد عرضه على النادي .. بيراميدز يعتذر عن شراء نجم الأهلي: مش مناسب لينا
Native
الأربعاء، 16-06-2021 08:12 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن نادي بيراميدز اعتذر عن شراء مهاجم الأهلي مروان محسن.

وقال في برنامجه: الكابتن تامر النحاس - وكيل رمضان صبحي - تواصل مع إدارة بيراميدز وعرض عليهم انتقال مروان محسن لهم نظرا لعدم وجود الكثير من المهاجمين لديهم.

وأضاف: النحاس أخبر هاني سعيد - المدير الرياضي ببيراميدز - أن الصفقة لن تكلف السماوي شيئا وستكون انتقال حر مثل صفقة أحمد الشيخ لكن هاني سعيد اعتذر لتامر النحاس عن شراء مروان محسن وأكد أن انادي حاليا لا يحتاج لخدماته.
 

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