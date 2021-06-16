بعد عرضه على النادي .. بيراميدز يعتذر عن شراء نجم الأهلي: مش مناسب لينا

الأربعاء، 16-06-2021
08:12 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن نادي بيراميدز
اعتذر عن شراء مهاجم الأهلي مروان محسن
.
وقال في برنامجه: الكابتن تامر النحاس - وكيل رمضان صبحي - تواصل مع إدارة بيراميدز
وعرض عليهم انتقال مروان محسن
لهم نظرا لعدم وجود الكثير من المهاجمين لديهم.
وأضاف: النحاس أخبر هاني سعيد - المدير الرياضي ببيراميدز
- أن الصفقة لن تكلف السماوي شيئا وستكون انتقال حر مثل صفقة أحمد الشيخ لكن هاني سعيد اعتذر لتامر النحاس عن شراء مروان محسن
وأكد أن انادي حاليا لا يحتاج لخدماته.