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الأهلي يقرر رحيل هؤلاء الثلاثة نهاية الموسم: موسيماني مش عايزهم

موسيماني
الأهلي يقرر رحيل هؤلاء الثلاثة نهاية الموسم: موسيماني مش عايزهم
Native
الإثنين، 24-05-2021 07:27 ص أحمد عادل شعبان
استقرت لجنة التخطيط - برئأسة الكابتن محسن صالح - بالتنسيق مع بيتسو موسيماني على رحيل 3 لاعبين من الأهلي نهاية الموسم بعد خروجهم من حسابات الجنوب أفريقي.

أول هؤلاء اللاعبين هو مروان محسن مهاجم الأهلي حيث تقرر رحيله من النادي بعد خروجه من حسابات موسيماني خلال الفترة الماضية.

ثاني هؤلاء اللاعبين هو أليو بادجي - الذي عاد من الإعارة في الدوري التركي - حيث يبحث الأهلي له عن عرض إعارة أو بيع تمهيدا لإنهاء ملفه.

وثالث هؤلاء اللاعبين هو والتر بواليا في حال عدم تألقه حيث سيتم حينها إعارته لأحد فرق الدوري الممتاز لحين تسويقه أو استعادة مستواه.
 

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