الخطيب يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي بعد خطئه الكبير أمام شاشات التلفزيون

الأربعاء، 16-06-2021
08:06 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرار من إدارة النادي الأهلي بالاستغناء عن مروان محسن
مهاجم الفريق.
وقال زكي في برنامجه إن النقطة الفاصلة التي أدت لهذا القرار هي الإعلان الذي قام به مروان محسن
وسخر من تضييع الفرص التي يفعلها في كل مباراة وهذا الإعلان رسخ عند الجماهير أنه لا يبالي بتسجيل الأهداف.
وأضاف: موسيماني اصطحب كل لاعبي الأهلي غير المصابين إلى تونس باستثناء مروان محسن
وهذا مؤشر على صحة كلامي.
وتابع: الإدارة غضبت بشدة من إعلان مروان والمؤكد لدي أن مشواره مع الأهلي سينتهي نهاية الموسم.