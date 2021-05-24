مالك بيراميدز يطيح بجميع إدارته .. ويفاوض أسطورة الأهلي لقيادة النادي

الإثنين، 24-05-2021
07:13 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن قيام سالم الشامسي - مالك نادي بيراميدز
- بالإطاحة بأغلب المسئولين المتصدرين في النادي.
وقالت المصادر: سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز
قرر رحيل ممدوح عيد و عمرو بسيوني و هاني سعيد عن ادارة النادي وتواصل مع أيمن يونس وعماد متعب
ومحمد فضل من أجل تولي مسؤولية إدارة النادي، وينتظر موافقتهم لتحديد المهام والصلاحيات "حسب يلا كورة".
وكشفت مصادر مقربة صعوبة تولي عماد متعب
- أسطورة الأهلي - لهذا المنصب نظرا لعلاقته القوية بجماهير الأحمر فيما يفكر أيمن يونس في العرض.