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بعد ضم 4.. فرج عامر يكشف مفاجأة عن 5 صفقات جديدة في الأهلي

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فرج عامر
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الأربعاء، 07-09-2022 12:47 م

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي سيتعاقد مع 5 صفقات محلية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “بالرغم من اعلان النادي الأهلي التوقف عن الصفقات المحلية، الأهلي سيتعاقد مع خمس صفقات محلية جديدة غير مصطفي شلبي، وشادي حسين وعادل ميسي ومحمود حمادة الذين انتهي منهم بالفعل، ويتناولها بشئ من السريةً والحذر”.

ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف الصفقات والتعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأنهى النادي الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الوصيف.
 

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