المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

الأحد، 05-06-2022
02:00 م
قال رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة
الأسبق، إن المحكمة الرياضية ستنظر بعد قليل طلب إعادة مباراة مصر
والسنغال
.
وكتب فرج عامر عبر حسابه على
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف ننشر في خلال دقائق رد قاطع
باتر علي كل الأفاضل المشككين في نجاح مصر
في إعادة مباراة
نا مع السنغال
من خلال
المحكمة الرياضية".
في سياق آخر، يدخل منتخب مصر
الأول لكرة القدم في مواجهة قوية عندما يلعب أمام غينيا مساء الأحد المقبل في
الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة
بين مصر
وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل وسيتم إذاعتها عبر قناة
أون تايم سبورت.