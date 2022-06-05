الأحد 05 يونيو 2022
توقيت مصر 14:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

اليوم.. موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

شاهد.. أغرب ما فعلته عروس مع عريسها أثناء عقد القران وأثار غضب النشطاء

ADS
 

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

1784925_0
ا
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 02:00 م

 قال رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، إن المحكمة الرياضية ستنظر بعد قليل طلب إعادة مباراة مصر والسنغال.
وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف ننشر في خلال دقائق رد قاطع باتر علي كل الأفاضل المشككين في نجاح مصر في إعادة مباراةنا مع السنغال من خلال المحكمة الرياضية".
في سياق آخر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مواجهة قوية عندما يلعب أمام غينيا مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.
 

إقرأ ايضا

20220531164750810

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

20220531164750810

اليوم.. موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

226444_0

ماني يخطف الأضواء بتسجيل 3 أهداف مع منتخب بلاده أمام بنين

أخبار متعلقة

20220531164750810

اليوم.. موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

226444_0

ماني يخطف الأضواء بتسجيل 3 أهداف مع منتخب بلاده أمام بنين

1345792_0

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

download

الزمالك وليفربول.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الثلاثاء

293237_0

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

g

شارك في حرب أكتوبر ودعّم مصر في كل المواقف.. وداعًا الشيخ خليفة بن زايد