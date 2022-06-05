اليوم.. موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

الأحد، 05-06-2022
10:15 ص
يخوض المنتخب الوطني لكرة
القدم، مباراة
ه مساء اليوم الأحد مع نظيره الغيني، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس
الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.
ويخوض المنتخب مباراة
ه الأولى
تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد، على ملعب القاهرة الدولي، والتي تنطلق
في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وأعلنت قنوات "أون تايم
سبورتس" المصر
ية مؤخرا عن الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر
في تصفيات
كأس أمم أفريقيا 2023.
كما سيتم نقل المباراة
عبر
قنوات "بي إن سبورتس" التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم
أفريقيا 2023.