بعد حالة الغضب.. اجتماع عاجل لـ الخطيب مع موسيماني ولاعبي الأهلي

الأربعاء، 22-09-2021
08:20 م
نجح محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة الأهلي في احتواء أزمة الغضب التي عمت معسكر أبناء الرداء الأحمر عقب قرار خصم 300
ألف جنيه من كل لاعب الذي تم توقيعه بعد خسارة
لقب السوبر المحلي.
وعقد محمود الخطيب جلسة
مع المدير الفني لنادي الأهلي بيتسو موسيماني
اليوم تحدث خلاله معه حول أسباب تدهور المستوي في الفترة الأخيرة.
وحرص رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة
مع اللاعبين لإحتوائهم نفسياً وطالبهم بعرض قوي أمام أنبي
لعبور عنق الزجاجة ومصالحة الجماهير قبل فترة التوقف بسبب معسكر المنتخب الوطني استعداداً
لمواجهة ليبيا في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم 2022.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش
بنتيجة 2-3، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وسط
سيطرة كاملة للأهلي ودفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه.