بعد تفشي الوباء.. قرار عاجل من «كاف» بشأن دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 22-04-2021
01:29 م
المصريون
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف
" إقامة مباراة ربع نهائي
دوري أبطال إفريقيا
بدون حضور جماهيرى وذلك فى ظل انتشار معدل اصابات فيروس كورونا
بقوة خلال الفترة الماضية .
وكانت الفترة الماضية شهدت اقترحات داخل الكاف
بشأن إمكانية عودة الجماهير
من جديد فى البطولة الإفريقية خلال الفترة المقبلة ولكن ارتفاع إصابات كورونا
وانتشار الفيروس بشكل موسع خلال الفترة القليلة الماضية أدى إلى رفض الفكرة بشكل
كامل وتقرر استمرار البطولة دون أى حضور جماهيري واقتصار لحضور فى المباريات على
" الدعوات " وكبار المسئولين فقط لا غير .
واستقر الكاف
على تطبيق خاصة الفيديو "الفار" بمنافسات دورى
أبطال أفريقيا بداية من الدور ربع النهائى المقبل .
وشكل الكاف
عدد من اللجان من أجل فحص الملاعب المختلفة المستضيفة لمباريات
ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا
والمقرر خوضها خلال شهر مايو المقبل .
وقرر الكاف
تطبيق خاصية الفيديو فى مباريات الدور المقبل من دوري أبطال
إفريقيا لفرض حالة من العدالة الكروية بين الفرق المختلفة ومنع وقوع الحكام فى
أخطاء كبيرة قد تؤثر على نتيجة أى مباراة.
ومن المقرر أن يقيم الاتحاد الإفريقي القرعة الخاصة بمسابقة دوري أبطال
إفريقيا خلال 30 أبريل الجارى بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .
وكان الأهلى حسم تأهله إلى الدور الربع النهائى من مسابقة دوري أبطال
إفريقيا كثانى المجموعة برصيد 11 نقطة خلفا سيمبا التنزانى المتصدر بـ 13 نقطة .
المتأهلون إلى الدور ربع النهائي :
المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي
المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد
المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز
المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.
تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 30 أبريل الجاري، في القاهرة،
وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت” الإخبارية المفتوحة، والحساب الرسمي للاتحاد
الأفريقي لكرة القدم .