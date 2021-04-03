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2/2 .. الأهلي يتعادل بصعوبة مع المريخ السوداني

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السبت، 03-04-2021 02:09 م المصريون
تمكن النادي الأهلي، من التعادل مع المريخ السوداني، بهدفين مقابل هدفين، بعد تسجيل ياسر إبراهيم الهدف الثاني في مرمى المريخ السوداني في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، وذلك بعد إحراز بدر بانون الهدف الول من ضربة جزاء.
وكان الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة من المريخ السوداني، في الشوط الأول من دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقت شباك محمد الشناوي هدفين.
وأضاف المريخ السودانى الهدف الثانى فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال افريقيا .
 وسجل هدف التقدم رمضان عجب فى الدقيقة 26 من عمر المباراة برأسية قوية بعدما استغل الضربة الثابتة للمريخ فى ظل غياب الرقابة عليه داخل منطقة الجزاء .
فيما أضاف سيف الدين تيرى الهدف الثانى فى الدقيقة 35 بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل واستغلال تمريرة زميله ليتقدم بها نحو مرمى محمد الشناوى ليحرز الهدف الثانى .
هذا بالإضافة إلى إهدار المريخ السوداني فرصة إحراز الهدف الثالث من ضربة جزاء في آخر دقيقة بالشوط الأول.



 

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