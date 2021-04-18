اتحاد الكرة يعلن عن قرار حازم بشأن مباراة الأهلي والزمالك

الأحد، 18-04-2021
08:34 م
المصريون
أعلن اتحاد الكرة
برئاسة أحمد مجاهد حضور 50 فردا فقط خلال
مباراة قمة الأهلى والزمالك
المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل
بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 .
وقرر اتحاد الكرة
السماح لـ الأهلى والزمالك
بحضور 25 فردا
لكل منهما، رافضا دخول أى فرد أخر بخلاف العدد المحدد والمتفق عليه وخاطب اتحاد الكرة
القطبين، وطالب بالالتزام التام بالأعداد المحددة .
وكان اتحاد الكرة
أعلن إقامة مباراة قمة الأهلى والزمالك
دون حضور جماهيري وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .