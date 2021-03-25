قفشة يقود مصر للتأهل للأمم الإفريقية 2022

الخميس، 25-03-2021
08:20 م
حسم التعادل الإيجابي بهدف نفسه على أحداث مباراة مصر
وكينيا
والتى أقيمت بينهما منذ قليل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
نجح مجدى قفشة فى خطف هدف أول لصالح منتخب مصر
فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة من تسديدة قوية ولكن نجح المنتخب الكينى فى السيطرة على المباراة عقب الهدف وأقام عدد من الهجمات على مرمى الشناوى والذى تألق ونجح فى التصدى لعدد من الكرات الخطرة وألغى حكم المباراة هدف لصالح كينيا
بسبب لمسة يد على المهاجم مسعود جمعة و أحرز المنتخب الكينى هدف التعادل فى مرمى منتخب مصر
فى الدقيقة 65 من عمر المباراة .
وبهذه النتيجة يحسم منتخب مصر
تأهله بشكل رسمي إلى الأمم الإفريقية المقبلة بعد ارتفاع رصيده إلى 9 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة .