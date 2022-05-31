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بعد تصريحاته.. الاتحاد الأوروبي يستبعد صلاح من التشكيلة المثالية

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الثلاثاء، 31-05-2022 01:35 م


بعد أيام من تصريحات النجم المصري محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا" صباح اليوم، الثلاثاء، التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة.

وشهد التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، غياب الدولي المصري محمد صلاح  نجم ليفربول الإنجليزي.

كان محمد صلاح قد تألق في دوري الأبطال، وساهم في تسجيل 10 أهداف للريدز، بواقع أحرز 8 أهداف وتمكن من صناعة هدفين، خلال المباريات التي خاضهم بالمسابقة هذا الموسم.

وخسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول، في المباراة النهائية أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا "ريال مدريد"

الدفاع: أرنولد "ليفربول"، روديجر "تشيلسي"، فان دايك "ليفربول"، روبرتسون "ليفربول"

الوسط: دي بروين "مانشستر سيتي"، فابينهو "ليفربول"، مودريتش "ريال مدريد"

الهجوم: كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، فينيسيوس جونيور "ريال مدريد".
كان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحدث عن طموحاته مع الريدز منذ وصوله لصفوف الفريق، كما كشف عن اختياراته لخمسة لاعبين، في فريقه المفضل، إذ أكد أنه يحب ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الريدز، ولذلك قرر اختياره، بينما اعتذر لزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن عدم تواجده في هذا التشكيل.

وقال محمد صلاح نجم ليفربول في تصريحات لقناة «BT SPORT»، حول إذا ما طلب منه اختيار 5 لاعبين لتكوين فريق: «سأختار ترينت ألكسندر أرنولد لأنني أحبه، وسأختار مبابي وسأختار نفسي، آسف فيرجل فان دايك أريد اختيارك، ولكنني سأختار ميسي ورونالدو».
وتابع: «إذا لن أختار نفسي كأفضل لاعب في العالم فسوف أختار كريم بنزيما وكيليان مبابي، أنا أرى نفسي أفضل لاعب في العالم، لا أريد القول أنني لست مهتمًا بما يقوله الناس».
 

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