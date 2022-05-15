رقم غير متوقع.. ليفربول يقدم عرضًا جديدًا لـ«صلاح» لتجديد عقده

الأحد، 15-05-2022
09:57 ص
أكد تقرير صحفي أن إدارة نادي ليفربول
تجهزعرضا جديدا للنجم
المصري محمد صلاح
لاعب الفريق، لتجديد عقده .
وذكر موقع “football
insider”، أن إدارة ليفربول
مستعد لإجراء محادثات جديدة
مع محمد صلاح
لتجديد عقده، وهي تثق من أن الاتفاق ليس بعيدًا .
وأضاف الموقع، أن إدارة ليفربول
تستهدف توقيع عقدا جديد مع
محمد صلاح
لمدة 4 سنوات، ليستمر النجم المصري في قلعة أنفيلد حتى 2026.
وأضاف الموقع، أن القيمة الإجمالية للعقد الجديد تصل إلى
أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني “أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه مصري تقريبا"، مما
يجعل محمد صلاح
ضمن فئة الأعلى دخلا في كرة
القدم العالمية.
وأشار الموقع أن محمد صلاح
قدم تنازلات من أجل تجديد عقده
مع ليفربول
، بعدما اشترط 500 ألف جنيه راتبا أسبوعيا “في البداية” للاستمرار مع الريدز.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمات المالية التي يعاني منها ريال
مدريد وبرشلونة تساعد ليفربول
في الاحتفاظ بخدمات محمد صلاح
.
وينتهي عقد محمد صلاح
مع ليفربول
بنهاية الموسم المقبل
2022-2023، ويحصل النجم المصري على راتبا أسبوعيا يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا