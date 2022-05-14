مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

السبت، 14-05-2022
02:37 م
أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه يتفق
مع تصريحات النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
، بأنه أفضل لاعب
في المركز بمركزه.
وكان محمد صلاح
صرح خلال الأيام الماضية، بأنه أفضل لاعب
في العالم في مركزه “بالأرقام”.
وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية:"
تصريحات صلاح
؟ قال محمد صلاح
أنه أفضل لاعب
في العالم في مركزه، وأعتقد أنه على حق،
أنا أتفق معه، نعم هو الأفضل في العالم".
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في ليفربول
في نهائي دوري
أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، على ملعب “دو فرانس بالعاصمة الفرنسية ”باريس".
وتأهل ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 6-5
بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد ليفربول
على حساب فياريال.