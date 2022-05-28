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«ماني» يودع ليفربول بعد نهائي أبطال أوروبا اليوم ويرحل لنادٍ كبير

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ماني
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السبت، 28-05-2022 11:03 ص


أكد تقرير صحفي، أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قرر الرحيل عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ساديو ماني يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول اليوم السبت، ثم توديع زملائه من أجل الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، أن ساديو ماني يرغب في خوض تحديات جديدة مع بايرن ميونخ، بعد 6 سنوات ناجحة قاضها داخل قلعة أنفيلد.

وأشارت الصحيفة، أن بايرن ميونخ مستعد لتقديم عرضا بقيمة 30 مليون يورو لنادي ليفربول، من أجل الحصول على خدمات ساديو ماني، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد.

ويستعد ساديو ماني رفقة فريق ليفربول، لمواجهة ريال مدريد المقرر لها غدا السبت، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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