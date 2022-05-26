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محمد صلاح يرد على بنزيما: لو كنت مكاني لقولت نفس الكلام

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صلاح وبنزيما
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الخميس، 26-05-2022 12:26 م
علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قبل المواجهة التي ستجمع الريدز والملكي بعد غد السبت، على ملعب “دو فرانس” في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان محمد صلاح، أكد مؤخرا، أنه يسعى للثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليرد عليه بنزيما قائلا: "صلاح يمكنه أن يقول ما يريد".
وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”:" متحمس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله هنكسب، فضلت مواجهة ريال مدريد في النهائي بسبب الخسارة أمامه في نهائي 2018 وأيضا الإصابة التي تعرضت لها".
وواصل: "الإصابة أمام ريال مدريد في نهائي 2018 من أسوأ اللحظات التي مرت علي في مسيرتي الكروية".
وأشار: "لو عاش كريم بنزيما ما حدث لي في نهائي 2018 كان سيتمنى أن يواجه ليفربول في النهائي، أتمنى أن يكون متفهم إحساسي، أريد مواجهة ريال مدريد بسبب ما حدث في  2018 وأيضا لأن ريال أقوى فريق في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ".
وواصل: "في نهائي 2018 لم نكن في أفضل مستوى لنا بالإضافة إلى الإصابات العديدة، وريال مدريد استحق التتويج باللقب، لكن أتمنى أن يكون هذا النهائي مختلفا، دعنا نرى ما سيحدث".
واختتم: "ريال مدريد يمتلك مديرا فنيا من أفضل المدربين في تاريخ  كرة القدم، وأيضا لاعبين على أعلى مستوى، نجحوا في الفوز على  باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي هذا الموسم، لا يمكن الاستهانة بهم".

وكان  ساديو ماني لاعب ليفربول، رد على تصريحات زميله محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، عن ضرورة الانتقام من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا .

و اعتبر ماني أن زميله صلاح يتحدث عما يريده هو فقط وليس عن ليفربول بشكل عام .

وقال في تصريحات صحفية: لا أرى مباراتنا مع ريال مديد فرصة للانتقام .. لا أراها هكذا أبدًا .

وأضاف ضاحكا : صلاح يتحدث عما يريده هو فقط .. هذا هو محمد صلاح .

وتابع : ريال مدريد استحق الفوز عام 2018 لكن هذه المرة الأمور ستكون مختلفة.
 

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