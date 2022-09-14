بعد تدخل وسطاء للصلح مع مرتضى منصور.. قرار صادم من الخطيب

الأربعاء، 14-09-2022
09:06 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الأيام الأخيرة شهدت تدخل وسطاء لصلح محمود
الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونظيره مرتضى منصور
في الزمالك.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على
فضائية ETC، لا حقيقة للأنباء التي تتردد عن الصلح بين
الخطيب ومرتضى منصور
، الخطيب سيطير إلى الساحل الشمالي خلال الساعات المقبلة، ثم
سيطير إلى ألمانيا.
وأكمل شبانة، كانت هناك محاولات للصلح بين الخطيب ومرتضى منصور
لكن الخطيب
رفض الأمر نهائيًا.
وأتم، هناك اجتماع غدًا في نادي الزمالك سيعلن فيه الزمالك كثير من الأشياء
إن تم، قد لا يتم وفقًا للمعلومات التي وصلتني، وإن حدث واستكمل سيشمل تجاوزات في
حق ممدوح عباس.