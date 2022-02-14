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بعد تألقه في كأس العالم للأندية.. شوبير: عرض أوروبي لنجم الأهلي

shober-2021
شوبير
Native
Teads
الإثنين، 14-02-2022 10:44 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت خلال مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ أليو ديانج خطف الأنظار بشدة في كأس العالم للأندية ، وتوقعاتي أن رحيله اقترب جدا عن الأهلي ، ووجهته المقبلة ستكون أوروبا ” .
وكان الأهلي نجح في الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية بعد تفوقه على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد .
وعلى جانب أخر ، يستهل  الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.
ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.
ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.
 

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