قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

الأربعاء، 19-01-2022
02:54 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن معاناة أشرف قاسم
نجم الزمالك والمنتخب السابق، من حالة صحية في ركبتيه ويحتاج تدخل جراحي
عاجل، قبل
أن يفقد الحركة.
وبحسب ما عُرف عن معاناة أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة
افقدته كل أربطة الركبة.
ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء
عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الاعصاب الطرفية، يمنعه من
التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة.
بالتأكيد تكلفة العلاج باهظة، بسبب مكوث أشرف قاسم في المستشفى لمدة أسبوع
كل شهر، يتلقى خلالها جرعات معينة لمدة 18 شهر.
وكتب شوبير
في تغريدة له عبر تويتر
"الكابتن اشرف قاسم
احد اهم نجوم مصر والزمالك وواحد من اكثر اللاعبين
الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكره المصرية.
وتابع "اشرف قاسم
يعاني من مشكله صحيه في قدمه تحتاج للتدخل السريع..
الرسالة موجهه الي كل المسئولين عن الرياض في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي
بالشفاء العاجل.
أشرف قاسم أحد أهم وأبرز من ارتدى قميص نادي الزمالك، وواحد من نجوم منتخب
مصر البارزين عبر التاريخ، النجم الزملكاوي الذي امتدت مسيرته في الملاعب ما بين
عامي 1974 إلى 1994 حقق خلالها مسيرة كبيرة كلاعب كرة موهوب ومحترف.