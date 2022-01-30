بخلاف ما أعلن الجهاز الطبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة الشناوي

الأحد، 30-01-2022
02:18 م
نفى الإعلامي أحمد شوبير
، ما نُشر عن الجهاز الطبي للمنتخب بشأن صابة محمد
الشناوي حارس المرمى، بأنه شد في العضلة الخلفية، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس
أمم إفريقيا .
وقال شوبير
في تصريحات إذاعية : الشناوي أصيب بمزق في العضلة الخلفية وليس
شد مثلما اعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر
وبالتالي سيغيب حتي نهاية بطولة كأس أمم
إفريقيا .
وأكمل : الشناوي يحاول بكل جهده للحاق بمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا ولكن
بالتأكيد سيكون الامر صعبا للغاية ولكن لم يتم حقنه بالبلازما مثلما اشيع .
وأختتم شوبير
تصريحاته قائلا : أبو جبل علي قدر المسؤولية وخوضه المباراة
الماضية امام كوت ديفوار اعطي لنا إحساسا بأنه علي قدر المسؤولية والبطولة بالنسبة
له في توقيت مهم لتجديد عقده مع الزمالك .