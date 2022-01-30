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بخلاف ما أعلن الجهاز الطبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة الشناوي

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شوبير
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الأحد، 30-01-2022 02:18 م

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما نُشر عن الجهاز الطبي للمنتخب بشأن صابة محمد الشناوي حارس المرمى، بأنه شد في العضلة الخلفية، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا .
وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الشناوي أصيب بمزق في العضلة الخلفية وليس شد مثلما اعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر وبالتالي سيغيب حتي نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا .
وأكمل : الشناوي يحاول بكل جهده للحاق بمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا ولكن بالتأكيد سيكون الامر صعبا للغاية ولكن لم يتم حقنه بالبلازما مثلما اشيع .
وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : أبو جبل علي قدر المسؤولية وخوضه المباراة الماضية امام كوت ديفوار اعطي لنا إحساسا بأنه علي قدر المسؤولية والبطولة بالنسبة له في توقيت مهم لتجديد عقده مع الزمالك .
 

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