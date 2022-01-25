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«شوبير» يعلن إصابته بـ كورونا واستمرار تقديم برنامجه من المنزل

shoper-on time-2-2021
شوبير
Native
Teads
الثلاثاء، 25-01-2022 11:41 ص

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار تقديم برنامجه الإذاعي.
وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: أنا بخير، الأعراض أصبحت خفيفة مقارنة بالساعات الماضية، لكن نتيجة المسحة لا تزال إيجابي".
وتابع شوبير:" لكن لا أستطيع الظهور على شاشة التلفزيون بسبب إصابتي بفيروس كورونا، لكنني مستمر في تقديم برنامجي الإذاعي بشكل طبيعي".
واختتم شوبير:" أشكر التكنولوجيا، لأنه بإمكاني تسجيل الحلقة الإذاعية من المنزل وإرسالها لتذاع بشكل طبيعي".
في سياق آخر، علق الإعلامي أحمد شوبير “مؤخرا” على ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.
وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر : «عن كثرة الإصابات في الأهلي ''يبدو أن الاجازات الطويلة لموسيماني أثرت على اللاعبين''.
 

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