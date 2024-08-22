نجم الأهلي يهاجم شيكابالا: عايز اللي يشيله





هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، نجم نادي الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر عليه أمام طلائع الجيش، في كأس مصر.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية "شيكابالا عايز اللي يشيله، هل شيكابالا عجبه مستواه؟ هل جمهور الزمالك عجبوا مستوى شيكابالا؟ عجبوا أنه بيلعب على الواقف وبالطريقة التقليدية العادية، اللي أي حد معتزل بيلعب خماسي هيلعب بالطريقة دي"

وأضاف: "أنا لو رجعت العب كورة دلوقتي هلعب نفس الطريقة، هقف على الكورة هعمل تمريرات طولية هسدد من بره".

وتابع: "إيه فايدة شيكابالا في الملعب؟، هل جمهور الزمالك مبسوط بشيكابالا؟، هل هو مفيد للفريق؟".

وتعرض الزمالك للخسارة أمام طلائع الجيش، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.