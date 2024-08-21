حارس الأهلي يوقع على استمارة رغبة للزمالك





أعلن الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن حارس مرمي النادي الأهلي محمود الزنفلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: «محمود الزنفلي عقد جلسة مع مسئولي الزمالك في التجمع الخامس ووقع على استمارة رغبة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة والنصف مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرّر لها اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها على ستاد السلام.

ومن المقرر أن يقود أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد الفريق في مباريات كأس مصر، بعد سفر البرتغالي جوزيه جوميز إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة على أن يعود يوم 28 أغسطس الجاري.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك والطلائع مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الثمانية يوم السبت 24 أغسطس.