بعد الفوز على سموحة.. أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف علي فريق كرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالفوز علي سموحة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري، أمس، مشيرا الي انه يتمني ان يكون انطلاقه للعودة للطريق الصحيح والعودة للانتصار .

وأكمل أمير مرتضى منصور خلال تصريحات عبر قناة الزمالك : قبل مباراة اسوان كنت علي رأس الترتيب وبعدها مررنا بظروف صعبه للغاية وهذا ما حدث الموسم الماضي ونجحنا في تحقيق بطولة الدوري والكأس بفضل دعم الجماهير .

وأوضح : هناك تربص لتظل النتائج سيئة وهذه فرقة كرة قدم وبالتالي طبيعي الهزيمة ولكن نطلب الدعم للعودة للطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الشحن علي السوشيال ميديا يؤثر علي الجماهير في المدرجات واذا استمر الهجوم علي اللاعبين يخرجون عن تركيزهم وينعكس علي أدائهم، أما سوء النتائج طبيعي لان الفريق لم يرتاح منذ الموسم الماضي وهناك 10 صفقات جديدة لم تكتسب الخبرات الجديدة .

وأكمل : الهجوم لا يشغلني وبجتهد لأكون عند حسن الظن وأمتلك الصلابة لعدم الاستماع لهجوم ، اشرف بن شرقي لو تعرض للهجوم لما كان ينجح مع الفريق، والصفقات الجديدة لم تلعب 10 مباريات كاملة ما زالوا يحتاجون للوقت للتأقلم .

وأردف : الفريق مازال يتم بناؤه وتم ايقاف القيد لمدة موسمين ، ولوهناك تقصير من الجهاز الفني او اللاعبين كنا سنعترف بذلك ولكن هو سوء حظ وسقطة لعدة اسباب وكلها جزء منها فني ونفسي لها علاقة بالضغط الذي يتعرض له اللاعبين ، وفيريرا يمتلك رصيدا كبيرا مع الجماهير .

وعن أزمة الصفقات الجديدة، قال أمير مرتضي منصور :موقفنا القانوني سليم 100 % وتم قيد اللاعبين قبل المعاد المحدد لانتهاء الانتقالات الشتوية ودور الاتحاد يراجع فقط ويعتمد أوراقه، الاتحاد حاجب الكارنيهات ، وحتي الوقت الحالي لم يتم الموافقة او الرفض بشأن الصفقات، ومنذ 14 يوما تم ارسال اكثر من 10 خطابات لاستعجال ضم اللاعبين، واتحاد الكرة ينتظر موافقة الفيفا لإصدار الكارنيهات ، ويجب أن تكون الخلافات الشخصية لا علاقة لها بالعمل.

وأشار الي أن كل اندية مصر عليها مديونيات ونحن في شهر 7 الماضي تم تسديد جزء من المديونيات وهي 12 مليون جنيه وتم توريدها والمديونية أصبحت رقما كبيرا بعد فترة رحيلنا عن النادي وأصبحت 70 مليونا.

وأكمل : ننتظر 300 ألف دولار لمشاركة سيف الجزيري في كأس العالم سيتم اعطائهم الي اتحاد الكرة و10 ملايين جنيه كاش ولكن الرد انه لم يتم عقد اجتماع؛ لسفر أعضاء الاتحاد ، نمتلك 6 ونص مليون دولار خارج النادي، وهي من النزاعات القضائية مثل قضية مصطفي فتحي ومصطفي محمد وكهربا.

وأردف : الحجز علي حسابات النادي ازمة كبيرة وتؤثر علينا ولا نستطيع الحصول علي المال بسبب عدم وجود حساب بنكي ، وبالتالي هذا كان سببا في أزمة التعاقدات لأنه لا يوجد لاعب اغلي من 2 او 3 مليون دولار ونراعي ميزانيه النادي .

وعن الصفقات الجديدة قال : حينما تعاقدنا مع امام عاشور ب 8 ملايين جنيه؛ بعناه بـ 3 ملايين دولار، وبعد الموسم يتم التقييم وليس مع كل مباراة، اسهل حاجه ترك المهمة والرحيل ، مباراة سموحة اتمني تكون انطلاقة للعودة للطريق الصحيح.

وأضاف : لو هناك “ VAR” في مباراة الزمالك امام شباب بلوزداد لن يتم احتساب ضربة الجزاء ، فيريرا يتحمل مسؤولية الخطأ، ولكن دون تربص من أحد.

واختتم أمير مرتضي منصور تصريحاته قائلا : رصيدي 7 بطولات وأتمني تحقيق بطولة افريقيا ونجهز للاستفسار من الـ كاف بشأن نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.