"السمسار فين؟".. رد فعل أمير مرتضى منصور على هتافات جماهير الزمالك





هاجمت جماهير نادي الزمالك ، أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالنادي بعد الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائري، في افتتاح الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير الزمالك: “واحد اتنين.. السمسار فين”، ما تسبب في خروج أمير مرتضي منصور من مقصورة ستاد القاهرة.

وتغلب فريق شباب بلوزداد الجزائرى على فريق الزمالك بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران أمس السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء سموحة المقبل.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين، عن الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء شباب بلوزداد بالأمس في دوري الأبطال، وشرح فيريرا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.