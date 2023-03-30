الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة





تلقى نادي الزمالك تأكيدات من قبل الاتحاد الإفريقي برفض إقامة تدريب الأبيض وفريق المريخ السوداني غدا الخميس باستاد القاهرة قبل مباراة الفريقين، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الكاف في خطابه أنه تم منع الأهلي والهلال السوداني من التدريب على ملعب استاد القاهرة بسبب بعض أعمال الصيانة بالاستاد ورغبة مسئولي الكاف في عدم تأثر أرضية الملعب قبل مباراتي الزمالك والمريخ والأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه في الرابعة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المرتقب أمام المريخ السوداني.