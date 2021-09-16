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بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

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الاهلي
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الخميس، 16-09-2021 01:21 م

 بعد العروض التي تلقاه النادي الأهلي من ناديي النصر والهلال السعوديين لضم حارس مرماه محمد الشناوي مقابل مبلغ كبير، أكد تقرير صحفي، أن نادي التعاون السعودي يجهز عرضا خياليا للتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع “ سبورت” السعودية، أن مجلس إدارة نادي التعاون يجهز عرضا بقيمة 6 ملايين دولار لضم بدر بانون من الأهلي، مع وجود بند يسمح للنادي الأهلي بحصوله علي 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.
وأوضح الموقع، أن الأهلي لا يفكر في التفريط في خدمات بدر بانون رغم العرض الكبير من التعاون.
وكان الأهلي تعاقد مع بدر بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم قادما من الرجاء المغربي.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ بدر بانون، مليون و500 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

 

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