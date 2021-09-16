بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

الخميس، 16-09-2021
01:21 م
بعد العروض التي تلقاه النادي
الأهلي من ناديي النصر والهلال السعوديين لضم حارس مرماه محمد الشناوي مقابل مبلغ
كبير، أكد تقرير صحفي، أن نادي التعاون السعودي يجهز عرض
ا خياليا للتعاقد مع
المغربي بدر بانون
مدافع فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع “ سبورت” السعودية، أن مجلس إدارة نادي التعاون يجهز عرض
ا بقيمة
6 ملايين دولار لضم بدر بانون
من الأهلي، مع وجود بند يسمح للنادي الأهلي بحصوله
علي 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.
وأوضح الموقع، أن الأهلي لا يفكر في التفريط في خدمات بدر بانون
رغم العرض
الكبير من التعاون.
وكان الأهلي تعاقد مع بدر بانون
، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية،
لمدة 4 مواسم قادما من الرجاء المغربي.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ بدر بانون
، مليون و500 ألف يورو، وفقا لموقع
ترانسفير ماركت.