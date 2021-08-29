تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأحد، 29-08-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 29 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70
جنيه، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ،
وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .