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بعد اكتشاف هذا الأمر.. استدعاء حكم مباراة الزمالك والداخلية للتحقيق

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الأحد، 08-01-2023 09:29 ص
كشف الإعلامي خالد لطيف استدعاء اتحاد الكرة لـ حكام مباراة الزمالك والداخلية على خلفية الأخطاء الجسيمة التي حدثت في اللقاء .

وأضاف خالد لطيف خلال برنامجه زمالكاوي عبر قناة نادي الزمالك : يتوجه طاقم تحكيم مباراة الزمالك للتحقيق معهم في اتحاد الكرة علي خلفية الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة .

وأكمل : ويجتمع اتحاد الكرة ويستمع لـ محمد الصباحي حكم الفار لعدم استدعاء حكم الساحة بشأن الشد الواضح ضد سامسون في منطقة الجزاء، وكذلك إنهاء المباراة قبل انتهاء الوقت بدل من الضائع.

وأردف: سيعرض مسؤولو لجنة الحكام عدة قرارات منها استبعاد الصباحي وناجي مدة شهر من إدارة مباريات الزمالك بسبب أخطائهما الجسيمة مع إيقافهما لمدة شهر.
 

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