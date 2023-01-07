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بعد إرسال خطاب من اتحاد الكرة لـ الفيفا: موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي

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بعد إرسال خطاب من اتحاد الكرة لـ الفيفا: موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي

محمود-كهربا-الأهلي-2
كهربا
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 09:24 ص

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الموقف النهائي للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد إرسال اتحاد الكرة خطابا للفيفا لحسم موقف كهربا.
وقال فايق خلال برنامجه جمهور الثالثة الذي يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس تو، إن قضية كهربا في مشاركته او عدمها لن يقرر فيها الا بقرار من الفيفا وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة خطاب يخص اللاعب يفيد بموقفه من الإيقاف الذي طال.
وأكد فايق أن، فيفا لها الحكم النهائي بعدم او إشراك اللاعب ولا يخصهم تسديد الغرامة التي أقرها الزمالك بالقانون.
وأضاف فايق أن، اتحاد الكرة لا تخصه الآن موقف اللاعب من الغرامة ولكن في انتظار قرار فيفا فإذا قرر إيقافه فسيتم استمرار عدم إشراك اللاعب مع الأهلي.
وتابع: لا يوجد من يستطيع أن يقرر مشاركة كهربا نهائياَ سوى الفيفا، فمن الممكن إصدار قرار باللعب ثم الإيقاف مرة أخرى او استمرار الإيقاف او المشاركة حتى تسديد الغرامة.
وأكمل: كهربا في الأهلي ويستمر في تواجده بالمران سواء الرئيسي او التدريب منفرداَ او مع اللاعبين الاحتياطيين.
وأشار فايق إلى أن، كهربا لاعب مميز وإضافة للأهلي، ووارد ما يقع بعض اللاعبين في تلك المواقف وخاصة أنه لاعب محترف.

 

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