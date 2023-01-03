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أحمد حسن: إقالة مدرب بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي

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مدرب بيراميدز
Native
Teads
الثلاثاء، 03-01-2023 10:23 ص

 

 

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز إقالة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة أمام الأهلي بثلاثين نظيفة في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص.. بيراميدز يقرر إقالة تاكيس بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية".

 

وانتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، قبل ان ينجح الهلي في زيادة رصيد الأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.

 

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