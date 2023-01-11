الخطيب لـ لاعب الأهلي: «معنديش مشكلة إن الجمهور يهاجمني بسببك»





كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن نص رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لـ محمد محمود، المُعار حديثاً إلى الاتحاد السكندري.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: “الخطيب، رئيس النادي الأهلي قال لمحمد محمود معنديش مشكلة إن الجمهور يهاجمني، ويقول إزاي سيبته يمشي، بس أنا نفسي تنجح مع الاتحاد وتثبت نفسك”.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف الفريق لمدة أربع سنوات ونصف السنة..

وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

وانتقل مروان عطية لصفوف فريق الأهلي مقابل إعارة محمد محمود وعمار حمدي للاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.